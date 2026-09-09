Ветеринар Жуков назвал питомцев с эндокринными патологиями самыми сложными пациентами

Ветеринары ежедневно спасают жизни животных, сталкиваясь с самыми разными диагнозами. Руководитель ветеринарно-диагностической клиники «Друг» Оксана Некрасова поделилась с «ТСН24» наблюдениями о психологической стороне работы.

По ее словам, специалистам часто приходится сообщать хозяевам неутешительные новости.

«Конечно, в любой ситуации говорить такое тяжело. Но со временем это становится делом привычки. Ты ведь тоже не всесилен, а значит, помочь абсолютно каждому невозможно», — сказала Некрасова.

Коллега Некрасовой, ветеринарный терапевт Алексей Жуков, отметил, что наиболее сложными для лечения являются пациенты с эндокринными патологиями. Врачи подчеркивают: для владельцев питомцы — члены семьи, поэтому тяжелый диагноз вызывает у людей сильную тревогу.

Среди самых частых заболеваний специалисты выделили паразитарные, дерматологические и гастроэнтерологические патологии. Также врачи отмечают рост выявляемости онкологии у животных среднего и старшего возраста.

Специалисты напоминают о необходимости иметь домашнюю аптечку первой помощи (антигистаминные, спазмолитики), но предостерегают от паники: излишнее волнение хозяина передается животному.