Ветеринар Земская предупредила, что кошек нельзя оставлять в одиночестве надолго

Кошки и собаки требуют разных подходов к уходу за ними во время отсутствия хозяев. Заведующий ветеринарной клиникой Вера Земская рассказала «Москве 24» , что кошек можно оставить дома одних на несколько дней, но не дольше двух дней. Собакам же необходимо найти зоогостиницу даже на минимальный срок разлуки.

Эксперт предупредила, что кошкам, даже с самым независимым характером, важно общение. Если требуется уехать на более длительный срок, нужно попросить знакомых или родственников проведывать животное раз в сутки: погладить его, убрать лоток, покормить и поменять воду.

Земская подчеркнула, что оставлять можно только здоровое животное без патологий и хронических заболеваний. Прежде чем оставить кошку дома, следует убрать ядовитые комнатные растения, нитки и ленточки, а также убедиться, что все окна закрыты.