Ветеринар Земская предупредила, что кошек нельзя оставлять в одиночестве надолго
Кошки и собаки требуют разных подходов к уходу за ними во время отсутствия хозяев. Заведующий ветеринарной клиникой Вера Земская рассказала «Москве 24», что кошек можно оставить дома одних на несколько дней, но не дольше двух дней. Собакам же необходимо найти зоогостиницу даже на минимальный срок разлуки.
Эксперт предупредила, что кошкам, даже с самым независимым характером, важно общение. Если требуется уехать на более длительный срок, нужно попросить знакомых или родственников проведывать животное раз в сутки: погладить его, убрать лоток, покормить и поменять воду.
Земская подчеркнула, что оставлять можно только здоровое животное без патологий и хронических заболеваний. Прежде чем оставить кошку дома, следует убрать ядовитые комнатные растения, нитки и ленточки, а также убедиться, что все окна закрыты.