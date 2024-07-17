Ветеринар Земская: интерактивные игрушки и личный уголок помогут собакам пережить отсутствие хозяина

Заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская в беседе с «Москвой 24» рассказала, как помочь собаке спокойно пережить временное отсутствие хозяина.

Специалист призвала купить питомцу интерактивные игрушки и оформить для него личный уголок. Кроме того, пережить отсутствие хозяина помогут специальные занятия.

«Со щенком нужно заниматься, давать физические нагрузки, чтобы, когда вас нет, животное просто отдыхало», — сказала Земская.

Больше всего привязываются к человеку определенные породы собак. Ветеринар упомянула джек-рассел-терьеров, кокер-спаниелей, спрингер-спаниелей, лабрадоров, немецких овчарок, золотистых ретриверов и далматинов.