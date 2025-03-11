Ветеринар Земская: «экспресс-линька» поможет подготовить питомца к весне

Весной собакам и кошкам нужна особая забота. Заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская поделилась советами по уходу за питомцами в этот период, сообщила « Москва 24 ».

По словам врача, шерсть после зимы становится ломкой и сухой, поэтому нужно избавиться от отмерших волосков. Для этого специалист порекомендовала вычесать питомца или отвести на «экспресс-линьку». Процедура безболезненная и даже нравится многим животным.

«Кроме того, собакам надо ежегодно проводить вакцинацию против бешенства и других инфекций: многие владельцы обычно делают это весной», — отметила эксперт.

Земская напомнила, что после зимы собакам особенно нужны витамины. Можно добавить в рацион сбалансированные пищевые добавки с содержанием омеги-3, куриный желток или рыбий жир в капсулах.