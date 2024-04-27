Ветеринар Зайцева: шашлык может вызвать у питомцев отравление и разрывы внутренних органов | 360°

Общество 27 апреля 2024, 15:15 Ветеринар Зайцева: шашлык может вызвать у питомцев отравление и разрывы внутренних органов

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Ветеринар Юлия Зайцева рассказала об опасности шашлыка для домашних животных. Блюдо способно стать причиной отравления, анемии и заболеваний желудочно-кишечного тракта, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, не стоит угощать собаку или кошку сырым мясом. Так, свинина без термической обработки может содержать вирус, который вызывает у питомцев псевдобешенство.

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Врач напомнила и о вреде костей. Порой они, попадая в организм, застревают внутри и провоцируют разрыв органов.