Ветеринар Уражевский заявил, что интеграция приютов с «Госуслугами» спасет тысячи животных

Интеграция данных о бездомных животных на портал «Госуслуги» станет прорывом, который спасет тысячи питомцев. Об этом ИА НСН рассказал ветеринарный врач Владимир Уражевский.

По его словам, размещение информации на единой площадке с высоким уровнем доверия упростит поиск дома для собак и кошек. Специалист также призвал обязать службы отлова публиковать данные о пойманных животных в день поимки.

При этом врач предостерег россиян от выбора питомца исключительно по фотографии. Он подчеркнул необходимость личного контакта, чтобы оценить характер животного и понять, подходит ли оно конкретной семье.

Уражевский напомнил, что у обитателей приютов, поколениями живших на улице, совершенно другие привычки. Семья должна трезво оценивать свои силы: средним и крупным собакам требуются занятия с кинологом на дрессировочных площадках. Главное условие успешного усыновления — наличие у хозяев времени не только на кормление, но и на воспитание нового друга.