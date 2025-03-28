Ветеринар Уражевский: проблемы с шерстью у кошки могут указывать на обезвоживание

Сегодня, 28 марта, отмечается Международный День уважения кошек. Любой владелец кошки хочет, чтобы его питомец был здоров. Однако животные не могут сами сообщить о своем недомогании. О том, какие признаки указывают на болезнь у кошек, рассказал ветеринарный врач Владимир Уражевский. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Если кошка странно себя ведет — отказывается от еды, неестественно двигается или не реагирует на зов хозяина — это серьезный повод для беспокойства. Питомец может отравиться некачественным кормом. В этом случае необходимо срочно обратиться к ветеринару. Специалист также советует измерить температуру тела животного, хотя это и непросто.

Важно обратить внимание на состояние шерсти питомца. Она должна блестеть. Проблемы с шерстью могут указывать на обезвоживание организма животного.

Весной у животных начинается сезон размножения, коты могут начать драться с сородичами. Особенно это касается некастрированных животных. Следите за своим питомцем, если он выходит гулять на улицу, заключил ветеринар.