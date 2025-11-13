Ветеринар Уражевский призвал не гладить кошек против их воли

Ветеринарный доктор и эксперт международной категории Владимир Уражевский в беседе с «Татар-информ» посоветовал не гладить кошек против их воли. Он подчеркнул, что важно уважать личное пространство питомца.

«Категорически нельзя хватать и тискать кота», — цитирует доктора сайт RT.

Прежде чем взять питомца на руки, даже хозяину следует установить контакт, поздороваться и назвать кошку по имени. Это необходимо и для того, чтобы избежать психологической или физической травмы животного.

Ветеринар также обратил внимание на важность учета характера кошки.

Ранее врач-ветеринар Михаил Шеляков высказал предостережения относительно установки кормушки для птиц на подоконнике в квартире, где живет кошка.