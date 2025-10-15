Ветеринар Цыпленков предупредил о смертельной опасности тисканья для кошек

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков в беседе с « Абзацем » предупредил о возможных последствиях слишком частых ласк для кошек.

Эксперт отметил, что тисканье может вызвать стресс, выпадение шерсти и даже смерть животного. Как пояснил медик, у кошек есть свои биоритмы, которые не стоит нарушать.

«Если кот решил поспать, у него весь организм готов к сну. Тут его хватают, возбуждают, мнут — для него это стресс. Кошки очень чувствительны», — подчеркнул ветеринар.

По его словам, к признакам эмоционального напряжения у питомца относятся несезонная линька и снижение аппетита.