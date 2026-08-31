Ветеринар Субботина рассказала, что холодная погода может привести к повышению аппетита у домашних питомцев

С приходом осени хозяева могут заметить изменения в аппетите своих питомцев. Одни животные начинают есть больше, другие — меньше. Ветеринарный врач бренда AlphaPet Анастасия Субботина рассказала «Известиям» , с чем это может быть связано.

Прежде чем менять рацион питомца, нужно убедиться, что аппетит действительно изменился. Хозяева часто оценивают объем корма визуально, что может привести к ошибкам. Для точной оценки рекомендуется взвешивать количество еды, которое получает животное.

«Также важно обратить внимание на возможные симптомы, которые могут указывать на проблемы со здоровьем», — отметила эксперт.

Снижение или увеличение аппетита не всегда связано только с сезонными изменениями. Одной из причин усиления аппетита может быть изменение температуры окружающей среды. Организму животного требуется больше энергии на поддержание терморегуляции, поэтому потребность в калориях может увеличиваться.

Из-за сокращения светового дня у животных повышается выработка мелатонина — гормона, влияющего на работу гипоталамуса. Это может приводить к перестройке обменных процессов, усилению аппетита и запуску сезонной линьки.

Снижение интереса к еде осенью также может иметь естественные причины. Например, собаки могут меньше гулять из-за плохой погоды, что снижает их физическую активность и потребность в энергии. В результате аппетит может стать менее выраженным.

По словам Субботиной, на пищевое поведение также способны влиять половые гормоны. У некастрированных животных в переходные сезоны может повышаться инстинктивная активность, что отражается на общем поведении и режиме питания.