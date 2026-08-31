Ветеринар Субботина предупредила, что угощения домашних питомцев со стола могут негативно отразиться на работе их ЖКТ

По словам специалиста, калорийность дополнительных продуктов зависит от их вида и количества. Так, в одном огурце содержится около 10–15 ккал, а в небольшом кусочке колбасы — около 50 ккал. Для кошки весом 5 кг суточная норма составляет около 150–200 ккал, и колбаса закрывает уже треть этой нормы.

Сбалансированное кормление предполагает, что 90% суточной нормы рациона приходится на полнорационный корм, а 10% — на лакомства. Дополнительные продукты увеличивают калорийность и могут влиять на баланс питательных веществ.

Субботина отметила, что не все продукты подходят для кошек и собак. Они могут содержать избыточное количество соли, сахара, жиров, белков или углеводов, что может повлиять на работу ЖКТ или вызвать пищевую непереносимость.

Ветеринар посоветовала разнообразить рацион питомцев специализированными лакомствами или влажным кормом, а также обеспечить им доступ к свежей воде. Важно учитывать все, что животное получает в течение дня, особенно если питомцу назначена ветеринарная диета.