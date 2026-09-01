Ветеринар Субботина посоветовала заранее оставить переноску в доступном месте, чтобы подготовить кошку к поездке

Ветеринарный врач бренда AlphaPet Анастасия Субботина рассказала Life.ru , что при перелете в другой часовой пояс привычный режим кошки может измениться. Однако на ее состояние сильнее влияет стресс от перевозки, а не джетлаг.

Шум, тряска, незнакомые запахи и новая обстановка могут нарушить режим питания и активности питомца. Чтобы снизить уровень стресса, начинать подготовку к поездке стоит заранее.

Доктор советует оставить переноску в доступном месте, чтобы кошка привыкла к ней. Внутрь можно положить знакомую подстилку или плед, а также играть и кормить питомца в переноске. Успокаивающие средства при необходимости следует использовать после консультации с ветеринаром.

С собой лучше взять привычный корм в достаточном количестве и не использовать новый рацион. Если предстоит значительный сдвиг режима, график кормления можно начать корректировать еще дома.

Во время поездки важно обеспечить кошке доступ к воде и постараться максимально снизить стресс. Давать питомцу большую порцию перед отправлением не стоит: это может повысить вероятность тошноты и рвоты.

После прибытия животному лучше дать спокойно освоиться, обеспечить доступ к воде и предложить привычный корм. Затем режим питания и активности можно постепенно вернуть к обычному.

Временное изменение аппетита после поездки может быть связано со стрессом. Однако если кошка полностью отказывается от еды в течение 24 часов и появляются другие симптомы, необходимо связаться с ветеринаром.