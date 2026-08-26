Ветеринар Субботина отметила, что собака может есть траву из-за скуки и для привлечения внимания

Ветеринарный врач бренда AlphaPet Анастасия Субботина рассказала Life.ru , что собаки могут есть траву по разным причинам, и не всегда это связано с дефицитом витаминов.

По словам специалиста, если животное получает полноценный корм, то поедание травы может быть связано со скукой, стрессом или любопытством.

«Поедание травы или заглатывание бумаги не всегда является признаком заболевания. Питомцы таким способом могут, к примеру, исследовать окружающую их среду, привлекать внимание, скучать в моменты отсутствия хозяина», — объяснила Субботина.

Однако если странная привычка становится регулярной, стоит насторожиться. Постоянное поедание несъедобных предметов может иметь как поведенческие, так и медицинские причины. В этом случае ветеринар советует увеличить количество совместных игр с питомцем и предложить ему безопасные игрушки.

Само по себе поедание травы не опасно, но может привести к рвоте или заражению паразитами. Еще опаснее привычка глотать бумагу, пластик и другие предметы — это может закончиться кишечной непроходимостью.

На пищевое поведение питомца влияет множество факторов: калорийность и режим питания, избыток лакомств и еды со стола, резкая смена рациона, недостаток игр, стресс и даже появление в доме другого животного.

Если вместе со странными пищевыми привычками появились рвота, диарея, снижение аппетита или потеря веса, следует показать питомца ветеринару.