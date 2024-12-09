Ветеринар Сиротина предупредила об опасности новогодней мишуры для питомцев
Ветеринарный врач Ангелина Сиротина рассказала, какой новогодний декор может навредить домашним животным. Питомцев, имеющих от природы любознательность, привлекает все блестящее, отметила эксперт в эфире радиостанции Sputnik.
По ее словам, игрушки не должны быть бьющимися и легкоснимаемыми. Опасным предметом специалист назвала праздничное дерево.
«Если мы ставим елку, ее нужно хорошо закрепить для того, чтобы кот или собака, если начнет интересоваться, ее не уронил. А еще лучше поставить куда-то на возвышенность», — заявила Сиротина.
Она также посоветовала проявлять осторожность при использовании мишуры и «дождиков». Если изделия попадут в желудок питомца, там образуется ком, требующий хирургического вмешательства.