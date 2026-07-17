Ветеринар Сиротина назвала пищевое поведение кошки главным показателем ее самочувствия в жару

Ветеринарный врач Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» поделилась советами, как оценить состояние кошки в жаркую погоду. Специалист подчеркнула, что особое внимание нужно уделять пожилым питомцам и животным с хроническими заболеваниями.

Главным показателем состояния кошки в жару остается ее пищевое поведение. По словам эксперта, в жаркую погоду у животных обычно снижается аппетит, но полностью он не должен пропадать. Если кошка совсем отказывается от еды, это повод обратить внимание на ее здоровье, отметил сайт «Известия».

Сиротина порекомендовала не экспериментировать с рационом, обеспечить питомцу постоянный доступ к чистой воде и прохладным местам для отдыха. При соблюдении этих условий летняя жара не должна стать причиной обращения к ветеринару.