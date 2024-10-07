Ветеринар Сиротина назвала опасными игрушки из натурального меха для питомцев

Ветеринар и зоопсихолог-практик Ангелина Сиротина рассказала, какие игрушки представляют опасность для домашних животных. В список попали изделия из натурального меха, сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, в данном материале порой заводятся паразиты. Кроме того, питомец может проглотить мех или перья, которые впоследствии станут причиной кишечной непроходимости.

Врач также посоветовала отказаться от покупки лазерных указок. При такой «охоте» кот не способен поймать «добычу», из-за чего сталкивается с психологическим дискомфортом.