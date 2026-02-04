Ветеринар Шеляков указал на смертельную опасность попыток сфотографироваться с лосем
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил NEWS.ru, что встречи с лосями становятся все более частыми из-за расширения городских территорий.
Как пояснил специалист, животные выходят в города в поисках пропитания и могут проявлять агрессию.
«Нападать на человека с целью добычи они не станут, однако внезапное появление может спровоцировать у лося агрессию, особенно если это самка с детенышами», — отметил медик.
По его словам, люди нередко провоцируют лосей своим поведением, внезапно приближаясь или пытаясь сделать фотографии вблизи животного. Для лося подобные действия воспринимаются как угроза. В случае атаки шансов спастись практически нет.