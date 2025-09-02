Ветеринар Шеляков указал на необходимость карантина для подобранного на улице кота

Бездомному коту, подобранному на улице, требуется карантин и ряд профилактических процедур. Об этом рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с Ura.ru .

По словам медика, примерно неделю следует наблюдать за состоянием здоровья животного, при этом не рекомендуется его купать и давать лекарства без показаний.

«В эту неделю мы смотрим, как кот пьет, ест, нет ли у него поноса, рвоты, температуры, признаков недомогания», — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что многие болезни кошек заразны и могут не проявляться в первые дни. Поэтому найденного кота следует изолировать в отдельной комнате и предоставить ему все необходимые вещи для комфортного пребывания, добавил RT.