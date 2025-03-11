Ветеринар Шеляков: таблетки лучше всего помогают уберечь питомца от клещей

С приходом весны пора подумать о защите наших питомцев. Ветеринар Михаил Шеляков рассказал Life , что нужно делать, чтобы уберечь любимца от клещей.

Есть четыре основных способа обработки. Ошейник — не слишком надежный вариант и подойдет только в качестве дополнения. Спрей на все тело начинает действовать сразу, но может быстро смыться под дождем. Капли на холку — популярный метод, однако важно не забывать про регулярность и наносить их только на чистую шерсть.

Таблетки — самый эффективный способ. Они безопасны для беременных и кормящих собак, но довольно дорогие. Если собаку вырвет после приема таблетки, станет не совсем ясно, усвоился ли препарат. В таких случаях можно дополнительно использовать ошейник.

Обрабатывать от клещей нужно и кошек — клещи переносят опасные заболевания и могут переползти на человека, отметил Шеляков.