Клещи, пробудившиеся в Подмосковье после спячки, представляют серьезную опасность для домашних животных. Как защитить питомцев, рассказал ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.
Шеляков отметил, что клещи хорошо приспособлены к климатическим условиям средней полосы России и могут появляться даже при сильных морозах. Существуют разные способы обработки домашних животных. Наименее эффективный вариант — ошейники, отметил врач.
В таких целях он призвал использовать препараты в виде таблеток. Несмотря на высокую стоимость, они обеспечивают максимальную защиту. Капли на холку — еще один популярный выбор среди владельцев животных благодаря своей эффективности и длительному действию.
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