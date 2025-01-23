Клещи, пробудившиеся в Подмосковье после спячки, представляют серьезную опасность для домашних животных. Как защитить питомцев, рассказал ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life .

Шеляков отметил, что клещи хорошо приспособлены к климатическим условиям средней полосы России и могут появляться даже при сильных морозах. Существуют разные способы обработки домашних животных. Наименее эффективный вариант — ошейники, отметил врач.

В таких целях он призвал использовать препараты в виде таблеток. Несмотря на высокую стоимость, они обеспечивают максимальную защиту. Капли на холку — еще один популярный выбор среди владельцев животных благодаря своей эффективности и длительному действию.