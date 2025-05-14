Ветеринар Шеляков сравнил русскую голубую кошку с интеллигентным интровертом

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал в беседе с Ura.ru об особенностях русской голубой кошки. Представители вида имеют тонкий внутренний мир и особое отношение к хозяину, отметил эксперт.

По его словам, такие питомцы выбирают себе одного владельца и не проявляют навязчивости к остальным членам семьи или гостям, предпочитая оставаться наблюдателем на расстоянии.

«Это кошка с характером интеллигентного интроверта», — отметил медик.

Он также добавил, что русская голубая адаптируется к различным условиям и не нуждается в постоянном внимании. Животному достаточно обустроенного уголка с игрушками, высокими поверхностями (полками, шкафами) и возможностью уединиться.