Ветеринар Шеляков сообщил, что стерилизованные животные живут дольше и реже болеют

Ветеринарный врач Михаил Шеляков в интервью Life.ru поделился информацией о влиянии стерилизации на здоровье питомцев.

Специалист подчеркнул, что стерилизованные животные живут дольше и реже болеют. Особенно это актуально для самок, так как отсутствие репродукции может привести к развитию различных заболеваний.

«Если завели домашнее животное, а именно самку, то ее нужно либо репродуцировать, то есть получать от нее потомство, либо стерилизовать», — пояснил Шеляков.

По его словам, современные методы стерилизации малоинвазивны, а в некоторых случаях операция проходит без швов. Риски минимальны, но любое вмешательство в организм остается сложной процедурой. После операции достаточно носить защитную попону несколько дней, чтобы животное не разлизывало место доступа.