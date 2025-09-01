Ветеринар Шеляков расценил жонглирование ежами как хулиганство и жестокое обращение

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с « Газетой.ru » осудил случай жонглирования ежом, который произошел в Новосибирске. Специалист подчеркнул, что такое поведение должно квалифицироваться как жестокое обращение с животными.

Специалист назвал подобные ситуации недопустимыми.

«И детей, и взрослых даже приходится иногда учить, что маленькое или большое существо — это не игрушка. Но в основном маленькие существа почему-то как игрушку какую-то воспринимают», — отметил эксперт.

По его словам, в таких условиях зверек испытывает стресс. На взгляд ветеринара, соответствующие действия должны квалифицировать как жестокое обращение с животными и хулиганство.