Ветеринар Шеляков расценил жонглирование ежами как хулиганство и жестокое обращение
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Газетой.ru» осудил случай жонглирования ежом, который произошел в Новосибирске. Специалист подчеркнул, что такое поведение должно квалифицироваться как жестокое обращение с животными.
Специалист назвал подобные ситуации недопустимыми.
«И детей, и взрослых даже приходится иногда учить, что маленькое или большое существо — это не игрушка. Но в основном маленькие существа почему-то как игрушку какую-то воспринимают», — отметил эксперт.
По его словам, в таких условиях зверек испытывает стресс. На взгляд ветеринара, соответствующие действия должны квалифицировать как жестокое обращение с животными и хулиганство.