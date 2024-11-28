Ветеринар Шеляков рассказала, что не стоит дарить морских черепах детям

Уход за морскими черепахами гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, поэтому такой питомец подойдет только для взрослого человека. Об этом Life рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

Он объяснил, что многих подкупает медлительность и безмолвность черепах, поэтому люди ошибочно подагают, что с ними не будет никаких забот. Но мало просто поместить животное в аквариум и забыть.

Ветеринар подчеркнул, что для морской черепахи нужно будет выстроить внутри целую инсталляцию, все время поддерживать необходимую температурную среду и правильно кормить.

Чем меньше чеперпашка, тем чаще она более и тем больший уход за ней требуется, добавил эксперт.