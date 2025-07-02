Ветеринар Шеляков рассказал об опасности молока и сметаны для котов

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил, что молоко и сметана могут быть вредны для кошек из-за содержания молочного сахара и жиров. Эти продукты способны вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом у домашних питомцев, написала «Газета.Ru».

Шеляков отметил, что молоко содержит лактозу, а у взрослых животных, как и у людей, может не хватать фермента лактазы для ее переваривания. Недопереваренная лактоза может стать причиной поноса, вздутия и других проблем с ЖКТ. Врач уточнил, что в некоторых случаях молоко может быть прописано кошкам в лечебных целях, но только как легкое слабительное средство. Он подчеркнул важность умеренности и отметил, что молоко не является заменой воды.

Кроме того, Шеляков указал на то, что молоко и сметана содержат жиры, которые могут быть вредны для кошек. В сметане, несмотря на то что лактозу перерабатывают грибки, бактерии и дрожжи, остается высокое содержание жиров, что может нарушить работу печени и жировой обмен.