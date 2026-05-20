Ветеринар Шеляков рассказал о способах защиты домашних животных от клещей

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в интервью «Звезде» рассказал о способах защиты домашних животных от клещей. Он подчеркнул, что даже если кошки не заражаются болезнями, которые переносят клещи, как собаки, их все равно нужно защищать от насекомых. Это важно для здоровья людей, так как клещи могут переползти с питомца на хозяина.

Шеляков напомнил, что укус клеща может вызвать дискомфорт, аллергическую реакцию и боль у животного. Кроме того, клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как энцефалит. Если своевременно не оказать помощь пострадавшему от укуса клеща человеку, это может привести к инвалидности или даже смерти.

Для защиты питомцев от клещей можно использовать различные методы. Например, собакам можно надевать специальные ошейники, но для кошек этот метод не всегда подходит. Также существуют спреи, которые действуют немедленно, но могут иметь свои минусы, такие как возможность пропуска уязвимых зон при обработке или влияние атмосферных условий на концентрацию защиты.

Еще один способ — давать животным специальные таблетки. Однако этот метод может быть дорогим и не всегда надежным из-за возможности преждевременной эвакуации препарата из организма питомца.

По мнению ветеринара, самый универсальный способ защитить питомцев от клещей — это капли на холку для собак и кошек. Главное — не забывать о периодичности обработки.