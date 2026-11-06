Ветеринар Шеляков рассказал, каких собак не стоит заводить в квартире

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал, каких собак не стоит заводить в квартире. Об этом он сообщил KP.RU .

По словам специалиста, на самом деле не квартира теснит собаку, а отсутствие четкого режима и правил. Если у питомца есть свое место для отдыха, а день предсказуем, даже в студии ему будет комфортно. При этом важно не подкреплять хаос: не гладить и не кормить собаку, когда она прыгает от радости у двери, а дождаться спокойствия.

Эксперт подчеркнул, что с возрастом мышцы теряют тонус, поэтому физическая активность критически важна. Однако для собак крупных пород в квартире это может стать проблемой. Шеляков советует обеспечить животному достаточный выгул, чтобы избежать ожирения и проблем с суставами.

Ветеринар также напомнил о базовых правилах гигиены: регулярной обработке от паразитов, чистке ушей и стрижке когтей. Особое внимание стоит уделить психологическому состоянию — собаке нужны ежедневные игры и контакт с хозяином, чтобы снизить уровень тревожности.