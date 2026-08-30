Ветеринар Шеляков рассказал, как помочь питомцу при осенней линьке

Врач-ветеринар Михаил Шеляков посоветовал вычесывать питомца, не злоупотреблять купанием и уделять ему больше внимания во время осенней линьки, сообщает Москва 24 .

Шеляков призвал регулярно вычесывать питомца во время линьки. Это поможет удалить отмершие волоски, избежать колтунов, раздражения кожи и нарушений терморегуляции.

Ветеринар рекомендовал давать животным подкормки с жирорастворимыми витаминами. Купать питомца следует только при необходимости: вода и моющие средства могут усилить сухость кожи.

Если животное уже посещает грумера, осенью можно продолжить стрижки. Однако первая такая процедура в период линьки станет дополнительным стрессом.

«В целом осенью очень важно чаще общаться и играть с питомцем, окружать его заботой и лаской», — отметил Шеляков.

Он предупредил, что сокращение светового дня, похолодание и линька могут вызвать у животного депрессию. При появлении залысин или воспалений на коже питомца нужно показать ветеринару.