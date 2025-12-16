Ветеринар Шеляков рассказал, что питомцы бессознательно копируют тревожное состояние хозяина

Перепады температуры и колебания атмосферного давления оказывают влияние на здоровье и самочувствие всех теплокровных существ, включая домашних животных. Об этом рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков в интервью Life.ru .

По мнению эксперта, внезапное похолодание или потепление приводят к изменениям в организме человека. Животные же, чьи эмоциональные реакции напоминают поведение трехлетних детей, также тяжело переносят подобные погодные условия.

Как пояснил специалист, питомцы становятся менее активными, испытывают упадок сил и настроения, аналогично депрессии у человека. Важно отметить, что домашние любимцы чутко реагируют на психологическое состояние хозяина, бессознательно перенимая его тревогу и плохое настроение.

Шеляков рекомендовал владельцам сохранять позитивный настрой и стараться оставаться энергичными и жизнерадостными. Таким образом, поддержание оптимизма помогает смягчить негативное влияние климатических изменений на питомцев.