Ветеринар Шеляков рассказал, что осенью кошки могут спать по 15–20 часов в сутки

Осенью кошки инстинктивно начинают экономить энергию и могут спать по 15–20 часов в сутки. Об этом сообщили ветеринарные врачи в беседе с «Крымской газетой» .

«Кошки инстинктивно ищут теплые места — нагретые солнцем камни, поверхности. Когда наступает осень, мест, которые могут прогреваться через окно, становится мало или они исчезают совсем. Поэтому кошка сильнее привязывается к батарее», — объясняет ветеринар Михаил Шеляков.

Специалист советует не оставлять кошек в закрытом тесном помещении с горячей батареей: животное, которое может свободно перемещаться по дому, само выберет комфортное место.

Большая часть кошачьего отдыха приходится на дрему, а глубокий сон занимает около 30% суточного сна. В такие периоды можно наблюдать подергивание лап и усов животного. Будить питомца в это время нельзя.

По словам ветеринарного врача-терапевта Анастасии Варфоломеевой, позы для сна — часть языка тела, через который кошки общаются с миром. Свернувшись клубком, кошка стремится сохранить тепло и инстинктивно защищает уязвимый живот. Поза «колбаской» спиной к человеку говорит о полном доверии к хозяину.