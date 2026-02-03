Ветеринар Шеляков рассказал, что кошки выбирают любимца в семье по уровню спокойствия и стабильности поведения

Кошки часто проявляют привязанность к одному члену семьи, игнорируя остальных. Выбор любимца не случаен и основан на совокупности факторов. О них рассказал сайту URA.RU ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Кошки — не стайные животные, в отличие от собак. Если собаки социальны и ориентированы на группу, то кошки почти всегда выбирают одного лидера и полностью к нему привязываются», — отмечает эксперт.

Исследования поведения домашних кошек показывают, что при выборе «любимого» человека животное ориентируется на стабильность поведения, эмоциональный фон, интонации голоса, запах, манеру движений и уровень давления на личные границы. Человек, который меньше навязывает контакт, говорит спокойным голосом и ведет себя предсказуемо, часто оказывается для кошки более комфортным, чем тот, кто активно ухаживает, но часто вторгается в ее пространство.

«Лидер для кошки — это не обязательно тот, кто кормит. Это человек, рядом с которым она чувствует себя безопасно», — подчеркнул доктор.

Кошки воспринимают человека целиком: его походку, манеру двигаться, тембр голоса, резкость или плавность движений, а также запахи — от духов до алкоголя и табака. Все это формирует общее впечатление, которое для животного важнее любых слов.

Чтобы быть любимцем кошки, нужно в какой-то мере жить по кошачьим правилам: неторопливо, с уважением к дистанции, без резких движений и навязчивых эмоций.