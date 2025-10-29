Ветеринар Шеляков рассказал, что кошки склонны к сезонной депрессии

Снижение активности, отказ от еды и лихорадка могут указывать на сезонную депрессию у домашних животных. На это указал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с сайтом «Москва 24» .

По словам доктора, кошки более склонны к сезонной депрессии из-за сокращения светового дня.

«Стресс у кошек может проявляться отказом от еды и даже серьезными заболеваниями — например, идиопатическим циститом, когда животное начинает мочиться с кровью из-за нервного напряжения», — отметил ветеринар.

Собаки менее подвержены депрессии, особенно при регулярной социализации. Однако содержание животного исключительно в квартире может привести к негативным последствиям. Для защиты животных в сырую погоду необходимы дождевики, утепленные комбинезоны и специальная обувь, подчеркнул Шеляков.