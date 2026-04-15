Ветеринар Шеляков рассказал, что капли на холку могут вызвать у питомца судороги

Капли на холку — популярное средство защиты собак и кошек от клещей, но при неправильном применении они могут вызвать побочные эффекты, включая судороги. Об этом рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.ru .

По его словам, такие препараты считаются доступными и эффективными, однако требуют строгого соблюдения дозировки. Каждая пипетка рассчитана на определенный вес животного. Нельзя использовать средство «на глаз», применять просроченные препараты или обрабатывать питомца слишком часто.

Ветеринар отметил, что у животных возможна индивидуальная реакция на препараты. В легких случаях это может быть раздражение кожи или выпадение шерсти в месте нанесения, а в более тяжелых — судороги.