Ветеринар Шеляков отметил, что для кошек непросто подобрать подходящий музыкальный стиль

Ветеринар Михаил Шеляков поделился с Life.ru информацией о том, что у животных есть свои музыкальные предпочтения. Для кошек непросто подобрать подходящий музыкальный стиль, однако им могут нравиться классические произведения со скрипичными нотами высокого регистра из-за схожести с их собственным «языком» звуков.

По словам эксперта, осенняя депрессия у животных возникает из-за изменения продолжительности светового дня. Чтобы облегчить состояние питомца, можно увеличить искусственное освещение.

Важно учитывать желания животного: если оно предпочитает темноту, не стоит настаивать на свете. Лучше окружить его теплом и заботой. Также можно добавить питомцу витамины и включить музыку.

Михаил Шеляков подчеркнул, что кошки как свободолюбивые животные должны иметь доступ во все комнаты квартиры. Если музыка в каком-то помещении им не понравится, они могут самостоятельно покинуть его, демонстрируя свое отношение.

Специалист сослался на исследования о влиянии музыки на поведение животных и отметил, что классическая музыка способствует повышению удоев у коров, в то время как рок вызывает раздражение и повышение адреналина.