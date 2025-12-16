Ветеринар Шеляков призвал закреплять елку на стене при наличии домашних питомцев

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в эфире радио Sputnik поделился советами, как защитить новогоднюю елку от домашних питомцев.

Специалист отметил, что если в доме есть кошка, стоит избегать блестящих и шуршащих украшений, поскольку животное может их проглотить.

«Ротовой аппарат, язык у кошки устроен так, что если она что-то уже начала заглатывать, то выплюнуть уже не может», — пояснил ветврач.

Кроме того, кошек привлекают новогодние гирлянды и мигающие огоньки. Питомцы могут перегрызть провода и получить удар электрическим током. Шеляков рекомендовал использовать гирлянды на батарейках и надежно закреплять елку на полу.