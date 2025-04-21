Ветеринар Шеляков призвал при покупке корма для животных смотреть на упаковку и запах

Владельцы животных все чаще жалуются на качество корма для своих питомцев. Многие из опасных продуктов приобретаются на маркетплейсах, где каждая шестая контрольная закупка выявляет нарушения. Чаще всего они связаны с повреждением упаковки. Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, как владельцам домашних животных определить качественный корм. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Раньше зарубежные производители занимали до 80% рынка, но после их ухода российские компании стали повышать цены и снижать качество продукции. Не все российские корма плохие, но некоторые из них могут быть вредными для здоровья питомца.

Шеляков советует владельцам внимательно следить за качеством покупаемой продукции, потому что натуральный тип питания также может негативно сказаться на здоровье животного. К тому же приготовление пищи занимает много времени.

Эксперт рекомендует при покупке корма обращать внимание на упаковку, запах и консистенцию продукта. Упаковка должна быть герметичной, без повреждений. Запах — без кислоты или горечи. Гранулы — одинакового размера, без крошек и пыли.