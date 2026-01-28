Ветеринар Шеляков призвал россиян не приносить снег домой для своих кошек

В последнее время россияне нашли забаву — приносить снег домой для своих кошек. Питомцы с удовольствием катают снежки по полу и пробуют их на вкус. Однако врач-ветеринар Михаил Шеляков предупредил об опасности такого развлечения в беседе с Life.ru .

По словам специалиста, в городском снегу содержатся химические загрязнения, сажа, нефтепродукты и биологические загрязнения.

«Ничего хорошего в городском снеге, по крайней мере, нет», — подчеркнул он.

Шеляков отметил, что снег накапливает в себе различные нечистоты, включая продукты жизнедеятельности и возможные трупные следы. Ветеринары фиксируют массовые случаи отравления собак снегом. После игры у животных начинается кровавый понос, и несколько случаев уже заканчивались капельницей.

Врач-ветеринар не рекомендует пробовать городской снег на зубок, так как в нем могут содержаться опасные реагенты или отравленные приманки, которые подкладывают догхантеры.

Если ваша кошка любит играть со льдом, то можно наморозить его из чистой воды. Это поможет увеличить потребление воды у питомца, особенно при некоторых патологиях, например, при больных почках.