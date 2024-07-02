Ветеринар Шеляков призвал не оставлять питомцев в машине в жару из-за риска теплового удара

Ветеринарный врач Михаил Шеляков посоветовал не оставлять животных в машине в жаркую погоду. Об этом сообщил сайт « Аргументы и факты ».

По словам эксперта, от теплового удара четвероногого друга не спасет даже тень.

«Открывать окна тоже плохая идея — ваш питомец может чего-то испугаться и выскочить», — отметил специалист.

Он напомнил, что признаками перегрева организма являются заторможенность, повышенное слюноотделение и дрожь в конечностях. В данной ситуации необходимо экстренно обратиться в клинику, добавил RT.