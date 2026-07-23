Ветеринар Шеляков призвал не оставлять кошку без присмотра на срок свыше двух дней
Многие владельцы кошек оставляют их дома на время отъезда, считая питомцев самостоятельными животными. Однако ветеринары предупреждают, что кошки могут испытывать стресс и даже заболевать из-за длительного одиночества. В беседе с URA.RU ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, что не рекомендуется оставлять кошку без присмотра на срок свыше двух дней.
За это время у питомца могут возникнуть проблемы со здоровьем, кроме того, может иссякнуть запас еды и воды. Оптимальным решением будет договориться с друзьями о посещении животного. Они должны навещать кошку через день, чтобы кормить ее, менять воду, чистить лоток и контролировать состояние питомца.
Михаил Шеляков также отметил, что кошки сильно привязаны к своему жилищу и воспринимают квартиру как собственное пространство. Поэтому переезд в новое место они переносят значительно тяжелее, чем собаки. Даже если временное жилье будет комфортабельным, а уход — качественным, кошка все равно будет испытывать дискомфорт.
Чтобы снизить уровень стресса у кошки, можно поддерживать контакт с ней посредством видеоняни или видеозвонков.
Перед тем как оставить кошку в квартире одну, необходимо закрыть окна и двери балкона, убрать предметы, которые могут представлять опасность для животного, а также отключить электроприборы от сети.