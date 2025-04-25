Ветеринар Шеляков призвал не держать в доме, в котором есть кошки, драцену

Многие домашние растения содержат токсичные вещества и могут быть опасны для питомцев. Об этом URA.RU сообщил ветеринар Михаил Шеляков.

Особенно часто в квартирах можно встретить такое растение, как драцена. Если кошка съест листья драцены, то у нее может начаться отек гортани, из-за чего возникают затруднение дыхания, хронический кашель и рвота, написал сайт MK.Ru.

Другие опасные растения — фикусы, алоэ вера и хедера. Диффенбахия, замиокулькас и спатифиллум содержат токсичное вещество оксалат натрия. Даже откусив небольшой кусочек листа или стебля, кошка рискует получить ожоги слизистых, раздражение морды и отек полости рта. Также стоит опасаться азалии и бегонии.