Ветеринар Шеляков призвал не давать домашним питомцам кипяченую воду

Ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что для обеспечения здоровья домашних животных необходимо фильтровать воду перед тем, как давать ее питомцам.

По мнению доктора, проблема часто заключается не в самой воде, а в том пути, который она проходит до миски животного. Особенно важно уделять внимание фильтрации воды зимой и ранней весной. Врач подчеркнул, что не стоит давать животным кипяченую воду.

«Чистая вода — это залог здоровья питомца, качество питья напрямую отражается на их самочувствии», — цитирует Шелякова сайт RT.

Ранее ветеринарный врач высшей категории отметил, что пар от вейпа также может негативно влиять на здоровье животных, вызывая аллергические и бронхолегочные проблемы.