Ветеринар Шеляков предупредил, что повторяющаяся рвота у кошек может привести к воспалениям и язвам

Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал URA.RU , что рвота у кошки — это опасный симптом, который может указывать на различные проблемы со здоровьем.

Как отметил доктор, рвота нарушает нормальное пищеварение: желчь, которая должна идти в кишечник, забрасывается обратно в желудок. При рвоте желчь из двенадцатиперстной кишки возвращается в желудок и растворяет защитный слой слизи.

«Желчь эмульгирует жиры, разрушая слизь. Если рвота повторяется, развивается воспаление, гастрит, а в тяжелых случаях — язвы и перфорация», — указал специалист.

По словам Шелякова, рвота может быть вызвана различными причинами: неправильным питанием, стрессом, неврологическими проблемами, а также десятками заболеваний, включая отравления, гастрит, панкреатит, инфекции, гельминтоз и онкологию.

Однократная рвота после вылизывания или поедания травы — это физиологический процесс, особенно у длинношерстных пород. Однако если рвота повторяется, сопровождается слабостью, вялостью, зловонным запахом или примесями крови и желчи, необходимо срочно обратиться к ветеринару, подчеркнул ветеринар.