Ветеринар Шеляков предупредил, что погода с мокрым снегом представляет для собак большую опасность

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил в беседе с RT , что температура около 0 градусов, сопровождающаяся мокрым снегом или дождем, представляет для собак большую опасность, чем сильные морозы.

«Вот самый опасный природный период... это легкий минус, 0...-2 °C... Обычно такая погода сопровождается обильным осадочным процессом... Мокрая шерсть, намокшая шерсть, в ноль она практически теряет свои теплозащитные свойства», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В такую погоду многим собакам, особенно мелких пород, необходима специальная одежда из зоомагазина, плотно прилегающая и без внутренних швов. Обувь для питомцев также важна, но к ней нужно приучать заранее, позволяя собаке ходить в ботинках дома.

Для защиты лап от реагентов можно использовать специальные кремы или воск, однако это не отменяет необходимости мыть лапы после каждой прогулки.

Признаками переохлаждения у собаки являются дрожь, поджимание лап, сгорбленная спина, а в критической ситуации — вялость, остекленевший взгляд и плохая реакция на команды. При первых признаках дискомфорта на улице лучше вернуться домой.