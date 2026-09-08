Ветеринар Шеляков предупредил, что первые заморозки повышают риск цистита и воспалений у собак

Врач-ветеринар Михаил Шеляков сообщил, что температура около нуля с ветром и осадками может быть для собак опаснее сухого мороза. В такую погоду повышается риск переохлаждения и воспалительных заболеваний, пишет Life.ru .

Шеляков пояснил, что холод нужно оценивать вместе с влажностью, осадками и силой ветра. Намокшая шерсть хуже сохраняет тепло, поэтому морось и туман заметно усиливают переохлаждение.

По словам ветеринара, нулевая температура при сырой погоде переносится тяжелее, чем сухой мороз в минус 15 градусов и солнце. Владельцам следует сокращать прогулки с учетом погоды и размера питомца.

Признаками переохлаждения могут быть дрожь, замедленность и скрюченная поза: собака пытается свернуться в комок. Хозяевам крупных животных особенно важно следить за состоянием питомца, чтобы он не переохладился далеко от дома.