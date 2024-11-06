Ветеринар Шеляков предположил, что вирус Коксаки может передаваться от животного к человеку

Ветеринарный врач Михаил Шеляков в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что вирус Коксаки может передаваться от животного к человеку, однако пока это просто теория.

Воздействие вируса на человека мало изучено. Лишь известно, что он пришел из южных стран.

«Точных научных данных нет, откуда он взялся, является ли это мутацией другого вируса или общее для людей и животных заболевание», — сказал журналистам ветеринар.

Домашние кошка или собака могут стать переносчиками вируса, если, конечно, Коксаки устойчив во внешней среде. Новое заболевание, как заметил Шеляков, сопровождается выделениями и язвами.