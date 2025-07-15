Ветеринар Шеляков предостерег об опасности охлаждающих ковриков для животных

Врач-ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.ru заявил, что даже слегка охлажденные коврики могут привести к обострению хронических заболеваний у животных, например, цистита или пневмонии.

По словам врача, летом животных часто настигают простудные заболевания из-за большого количества инфекций в воздухе в теплый период. Поэтому применение охлаждающих ковриков и попонок требует осторожности.

«Сердце отморозить эти коврики не могут, печень тоже, они достаточно глубоко находятся в организме. А самое частое осложнение при неправильном охлаждении — цистит», — говорит Шеляков.

Эксперт отмечает, что неправильное использование охлаждающих средств может привести к циститу и бронхиту. Без должного внимания цистит может перейти в острую форму с кровянистыми выделениями, а бронхит — развиться в пневмонию.

Также ветеринар обратил внимание на опасность локального охлаждения, когда при общей повышенной температуре тела переохлаждаются отдельные участки.