Ветеринар Шеляков посоветовал снизить калорийность рациона питомцев в жару

Летом домашние животные сталкиваются с риском перегрева. Владельцы должны создать для своих питомцев комфортные условия: обеспечить им доступ к свежей воде, тени и спокойствию. Ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Ura.ru посоветовал не закрывать двери в ванную и туалет, чтобы кошки могли найти прохладное место для отдыха.

Как отметил специалист, собаки переносят жару хуже, чем кошки, особенно крупные породы с густым подшерстком. Они могут стать вялыми, чаще дышать с высунутым языком и избегать контакта.

«Теплокровные к зиме набирают запасы жира, а летом расходуют. Поэтому калорийность и жирность пищи летом должна быть уменьшена», — добавил эксперт.

Признаки перегрева у собак включают учащенное дыхание, ярко-красные язык и десны, отказ от движения и тяжелое вставание на лапы. У кошек перегрев может проявляться учащенным дыханием с открытым ртом, вялостью, апатией, отказом от еды и питья.

Чтобы помочь питомцам при перегреве, необходимо переместить их в прохладное место, предложить воду и охладить тело. Если состояние не улучшается, следует обратиться к ветеринару, резюмировал Шеляков.