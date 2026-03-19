Ветеринар Шеляков посоветовал использовать капли на холку или таблетки для защиты питомца от клещей

Специалист назвал ошейник самым ненадежным способом, который может служить лишь дополнительной мерой. Еще один вариант — спрей. Он наносится на всю шерсть, действует немедленно, но его эффективность может снижаться из-за дождя, влажной травы или облизывания самим животным.

По словам врача, капли на холку действуют эффективно, но их нужно регулярно наносить согласно инструкции. Этот метод требует времени для начала действия. Таблетки — самый эффективный способ защиты. Они усваиваются в течение 12 часов, и важно следить, чтобы питомец не срыгнул лекарство за это время