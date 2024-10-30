Ветеринар Шеляков порекомендовал приучать кошку к лотку с помощью сыпучего наполнителя

Ветеринарный врач Михаил Шеляков в разговоре с изданием NEWS.ru порекомендовал россиянам приучать кошек к лотку с помощью сыпучего наполнителя.

Как пояснил эксперт, кошки без труда найдут место и быстро приучатся к порядку.

«Они прирожденные разведчики, поэтому очень чистоплотные. Они постоянно вылизывают себя, испражнения закапывают, стараются, чтобы от них ничем не пахло», — сообщил Шеляков.

Кошка всегда старается что-то закопать, поэтому для нее важно наличие сыпучего материала. Чтобы она быстрее привыкла к лотку, можно промокнуть бумажку в месте, где она сходила в туалет, а затем положить ее в лоток.