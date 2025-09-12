Ветеринар Шеляков поддержал создание живых уголков в образовательных учреждениях

В образовательных учреждениях России могут появиться живые уголки, где дети будут ухаживать за животными. Предложение депутатов Госдумы прокомментировал ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в интервью «Москве 24» .

Специалист отметил, что для обеспечения здоровья животных необходим ветеринарный контроль, который будет включать медицинские процедуры и вакцинацию. Также важно научить школьников правильному обращению с питомцами, чтобы не создавать им стресс, написал сайт Infox.ru.

«Было бы замечательно, если бы в таких уголках находились и домашние животные. Поскольку в городских условиях дети могут есть яйца, но при этом не знать, как выглядит курица», — добавил Михаил Шеляков.

По мнению эксперта, взаимодействие с животными может повысить уровень эмоционального интеллекта у детей, развить социальные навыки и ответственность. Программы не только должны охватывать базовые знания о животных, но и включать занятия по экологии, биологии и этике обращения с живыми существами.